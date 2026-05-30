UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росію знову атакували дрони: у Таганрозі горить танкер, в Армавірі під ударом нафтобаза

05:41 30.05.2026 Сб
2 хв
Що відомо про попередні наслідки атаки на Росію?
aimg Едуард Ткач
Фото: інформація про наслідки уточнюється (Getty Images)

Росія в ніч на 30 травня пережила чергову атаку невідомих дронів. В одному з міст під удар потрапив танкер, а в іншому, ймовірно, атаковано нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також: ЗСУ вразили одразу чотири об'єкти нафтопереробної галузі РФ

Приблизно з першої години ночі місцеві пабліки Таганрога Ростовської області писали, що їхнє місто зазнає атаки. Інформація про загрозу дронів була протягом усієї ночі і щонайменше до 5 ранку.

У цей час після 03:45 у соцмережах почали з'являтися кадри з Таганрога. OSINT-канали повідомляли, що росіяни масово скаржаться на вибухи, а також була інформація, що вибухи гриміли в районі Таганрозької затоки і авіазаводу.

Вранці губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку і повідомив про наслідки.

"На території порту в Таганрозі внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння танкера, резервуара з паливом, адміністративної будівлі. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав він у Telegram.

Крім того, росіяни скаржилися, що під ударом невідомих дронів опинилося ще й місто Армавір Краснодарського краю. Деталі невідомі, але OSINT-писали, що нібито атакована нафтобаза "Південна нафтова компанія".

Також варто зазначити, що вночі гучні вибухи було чути в тимчасово окупованому українському Криму. OSINT-канали припускають, що у Феодосії було атаковано нафтобазу. Але чи дійсно це так - поки складно стверджувати.

Інші атаки по РФ

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня росіяни скаржилися, що Таганрог атакували ракетами, внаслідок чого на одному з підприємств виникла пожежа.

Через кілька днів у Генштабі ЗСУ відзвітували, що Сили оборони України ракетами "Нептун" атакували завод "Атлант Аеро", який виробляє дрони. Відомо, було знищено два та пошкоджено чотири виробничі приміщення.

Також ми писали, що в ніч на 13 травня українські війська теж вдарили ракетами по заводу "Атлант Аеро" в Таганрозі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяПожежаДрони