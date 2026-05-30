Росію знову атакували дрони: у Таганрозі горить танкер, в Армавірі під ударом нафтобаза

Приблизно з першої години ночі місцеві пабліки Таганрога Ростовської області писали, що їхнє місто зазнає атаки. Інформація про загрозу дронів була протягом усієї ночі і щонайменше до 5 ранку.

У цей час після 03:45 у соцмережах почали з'являтися кадри з Таганрога. OSINT-канали повідомляли, що росіяни масово скаржаться на вибухи, а також була інформація, що вибухи гриміли в районі Таганрозької затоки і авіазаводу.

Вранці губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку і повідомив про наслідки.

"На території порту в Таганрозі внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння танкера, резервуара з паливом, адміністративної будівлі. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав він у Telegram.

Крім того, росіяни скаржилися, що під ударом невідомих дронів опинилося ще й місто Армавір Краснодарського краю. Деталі невідомі, але OSINT-писали, що нібито атакована нафтобаза "Південна нафтова компанія".

Також варто зазначити, що вночі гучні вибухи було чути в тимчасово окупованому українському Криму. OSINT-канали припускають, що у Феодосії було атаковано нафтобазу. Але чи дійсно це так - поки складно стверджувати.