Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза

05:41 30.05.2026 Сб
2 мин
Что известно о предварительных последствиях атаки на Россию?
aimg Эдуард Ткач
Фото: информация о последствиях уточняется (Getty Images)

Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку неизвестных дронов. В одном из городов по удар попал танкер, а в другом, вероятно, атакована нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра.

В это время после 03:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. OSINT-каналы сообщали, что россияне массово жалуются на взрывы, а также были информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.

Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях.

"На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации пострадавших нет. Информация уточняется", - написал он в Telegram.

Кроме того, россияне жаловались, что под ударом неизвестных дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Детали неизвестны, но OSINT-писали, что якобы атакована нефтебаза "Южная нефтяная компания".

Также стоит отметить, что ночью громкие взрывы были слышны во временно оккупированном украинском Крыму. OSINT-каналы предполагают, что в Феодосии была атакована нефтебаза. Но действительно ли это так - пока сложно утверждать.

Другие атаки по РФ

Напомним, в ночь на 19 апреля россияне жаловались, что Таганрог был атакован ракетами, в результате чего на одном из предприятий возник пожар.

Через несколько дней в Генштабе ВСУ отчитались, что Силы обороны Украины ракетами "Нептун" атаковали завод "Атлант Аэро", который производит дроны. Известно, были уничтожены два и повреждены четыре производственных помещений.

Также мы писали, что в ночь на 13 мая украинские войска тоже ударили ракетами по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге.

