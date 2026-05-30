Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза

Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра.

В это время после 03:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. OSINT-каналы сообщали, что россияне массово жалуются на взрывы, а также были информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.

Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях.

"На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации пострадавших нет. Информация уточняется", - написал он в Telegram.

Кроме того, россияне жаловались, что под ударом неизвестных дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Детали неизвестны, но OSINT-писали, что якобы атакована нефтебаза "Южная нефтяная компания".

Также стоит отметить, что ночью громкие взрывы были слышны во временно оккупированном украинском Крыму. OSINT-каналы предполагают, что в Феодосии была атакована нефтебаза. Но действительно ли это так - пока сложно утверждать.