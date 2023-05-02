ua ru
Вт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росію слід відрізати від Криму та змусити до "жесту доброї волі", - розвідка

Новость на русском →
Вівторок 02 травня 2023 11:29
Росію слід відрізати від Криму та змусити до "жесту доброї волі", - розвідка Ілюстративне фото: Росію слід відрізати від Криму та змусити до "жесту доброї волі" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіян необхідно відрізати від Криму і зробити так, щоб окупанти не могли використовувати півострів у воєнних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка.

Зазначимо, що нещодавно колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес висловив ідею щодо ізоляції Криму від РФ.

"Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки Росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивитесь на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України", - сказав він в інтерв’ю Spirit of America.

Черняк погодився з оцінками Годжеса та відзначив його значну підтримку України.

"Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму - зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий "кримський жест доброї волі", - заявив представник ГУР.

Він зауважив, що Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.

"Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії - це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є", - додав він.

Нагадаємо, 29 квітня на нафтобазі у Севастополі спалахнула сильна пожежа.

У Генштабі ЗСУ заявили, що згоріла нафтобаза забезпечувала паливом російський Чорноморський флот.

Окрім того, президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни почнуть бігти з Криму, коли ЗСУ підійдуть до першого села на півострові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Главное управление разведки
NEWS
ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати російської армії
ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати російської армії
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії