Росію слід відрізати від Криму та змусити до "жесту доброї волі", - розвідка

Росіян необхідно відрізати від Криму і зробити так, щоб окупанти не могли використовувати півострів у воєнних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка.

Зазначимо, що нещодавно колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес висловив ідею щодо ізоляції Криму від РФ.

"Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки Росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивитесь на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України", - сказав він в інтерв’ю Spirit of America.

Черняк погодився з оцінками Годжеса та відзначив його значну підтримку України.

"Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму - зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий "кримський жест доброї волі", - заявив представник ГУР.

Він зауважив, що Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.

"Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії - це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є", - додав він.

Нагадаємо, 29 квітня на нафтобазі у Севастополі спалахнула сильна пожежа.

У Генштабі ЗСУ заявили, що згоріла нафтобаза забезпечувала паливом російський Чорноморський флот.

Окрім того, президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни почнуть бігти з Криму, коли ЗСУ підійдуть до першого села на півострові.

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