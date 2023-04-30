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Нафтобаза, що згоріла в Севастополі, забезпечувала паливом флот РФ, - Генштаб

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Неділя 30 квітня 2023 07:09
Нафтобаза, що згоріла в Севастополі, забезпечувала паливом флот РФ, - Генштаб Фото: Сгорівша в Севастополі нафтобаза забезпечувала паливом флот РФ (t.me/Crimeanwind)
Автор: Антон Малиновський

Нафтобаза, яка згоріла в Севастополі, забезпечувала паливом Чорноморський флот РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Слід зазначити, що дана нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту рф, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об’єкти", - зазначили в Генштабі.

Там додали, що після пожежі містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів.

"У свою чергу, відчуваючи початок так званого "гарячого курортного сезону" в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 29 квітня на нафтобазі в Севастополі спалахнула пожежа. Їй присвоїли найвищий рівень складності - четвертий.

В ГУР МО України заявили, що пожежа - це "божа кара за Умань".

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