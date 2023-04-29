Зеленський про Крим: коли ми дійдемо до першого села, росіяни почнуть бігти
Росіяни почнуть бігти з Криму, коли Збройні сили України підійдуть до першого села півострова. Цивільні допоможуть нашим воїнам.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час інтерв'ю журналістам.
"Чи деокупуємо ми Крим? Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз. Він (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) десять років промивав людям мозок. Коли підійдемо до адміністративного кордону з Кримом, ви побачите, як росіяни будуть бігти. Вони зараз окопи риють, перерили пляж, хоча вчора казали, що це все така краса, це буде туристичний центр, будуть вкладати мільярди. Десять років пройшло, які мільярди? Що вони там зробили, окрім того, що захопили територію, вигнали людей, політичні в'язні, журналісти в в'язницях. Що вони там зробили? Нуль?", - розповів президента.
За словами Зеленського, цивільні в Криму втомлені від окупаційного режиму Росії, оскільки ворог лише мілітаризував півострів й жодним чином не розвивав його. Коли ж наші воїни почнуть звільняти Крим - цивільні вийдуть на вулиці, аби допомогти вигнати російську "владу".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента, російські солдати вже змінили тактику і думають про оборону окупованих територій.
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