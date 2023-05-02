ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россию следует отрезать от Крыма и принудить к "жесту доброй воли", - разведка

Новина українською →
Вторник 02 мая 2023 11:29
Россию следует отрезать от Крыма и принудить к "жесту доброй воли", - разведка Иллюстративное фото: Россию следует отрезать от Крыма и принудить к "жесту доброй воли" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россиян необходимо отрезать от Крыма и сделать так, чтобы оккупанты не могли использовать полуостров в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Черняка.

Отметим, что недавно бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес высказал идею об изоляции Крыма от РФ.

"Я считаю, что Крым является решающим для этой войны. Пока Россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена. Если вы посмотрите на карту, то Крым с российскими войсками напоминает кинжал, направленный в живот Украины", - сказал он в интервью Spirit of America.

Черняк согласился с оценками Годжеса и отметил его значительную поддержку Украины.

"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма - сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли", - заявил представитель ГУР.

Он отметил, что Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова.

"Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию - это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть", - добавил он.

Напомним, 29 апреля на нефтебазе в Севастополе вспыхнул сильный пожар.

В Генштабе ВСУ заявили, что сгоревшая нефтебаза снабжала топливом российский Черноморский флот.

Кроме того, президент Владимир Зеленский уверен, что россияне начнут бежать из Крыма, когда ВСУ подойдут к первому селу на полуострове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Главное управление разведки
NEWS
ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии
ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию