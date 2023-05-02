Россию следует отрезать от Крыма и принудить к "жесту доброй воли", - разведка

Россиян необходимо отрезать от Крыма и сделать так, чтобы оккупанты не могли использовать полуостров в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Черняка.

Отметим, что недавно бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес высказал идею об изоляции Крыма от РФ.

"Я считаю, что Крым является решающим для этой войны. Пока Россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена. Если вы посмотрите на карту, то Крым с российскими войсками напоминает кинжал, направленный в живот Украины", - сказал он в интервью Spirit of America.

Черняк согласился с оценками Годжеса и отметил его значительную поддержку Украины.

"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма - сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли", - заявил представитель ГУР.

Он отметил, что Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова.

"Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию - это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть", - добавил он.

Напомним, 29 апреля на нефтебазе в Севастополе вспыхнул сильный пожар.

В Генштабе ВСУ заявили, что сгоревшая нефтебаза снабжала топливом российский Черноморский флот.

Кроме того, президент Владимир Зеленский уверен, что россияне начнут бежать из Крыма, когда ВСУ подойдут к первому селу на полуострове.

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