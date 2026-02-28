Росію названо головною загрозою виборам у Данії

Служба безпеки і розвідки Данії попередила про ризики зовнішнього втручання в парламентські вибори 24 березня, вказавши на Росію як на ключову загрозу і назвавши США і Китай можливими джерелами впливу на процес.

Читайте також: Данія терміново йде на перевибори через Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Ризик втручання у вибори

У заяві, опублікованій у п'ятницю, данська спецслужба зазначила, що "дуже ймовірно", що країна розглядається Москвою як пріоритетна ціль для операцій впливу через підтримку України.

У документі також звернуто увагу на ситуацію навколо Гренландії - напівавтономної території Королівства Данія.

За оцінкою відомства, прагнення США посилити контроль над арктичним островом підживлює інформаційні кампанії, що здатні позначитися на перебігу голосування.

"Зосередженість США на Королівстві також створила нові міжнародні лінії конфлікту, які іноземні держави, як-от Росія і Китай, можуть використовувати з метою впливу", - ідеться в заяві.

Геополітичне тло і Гренландія

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен раніше оголосила про проведення дострокових виборів на тлі загострення стосунків із президентом Дональдом Трампом щодо питання Гренландії.

Кампанія проходить в умовах найбільш напруженого етапу в трансатлантичних відносинах за останні десятиліття.

Методи можливого тиску

У звіті підкреслюється, що Росія веде гібридну війну проти Заходу, а Китай посилює міжнародний вплив за рахунок економічних і військових інструментів.

Водночас втручання США у виборчий процес "може походити від широкого кола суб'єктів, включно з тими, хто не має офіційних зв'язків з адміністрацією США".

Спецслужба попереджає, що кампанії впливу здатні поглиблювати соціальні розбіжності, впливати на політичну дискусію та окремих кандидатів.

Серед імовірних інструментів названо дезінформацію, обмежені кібератаки та загрози більш масштабних цифрових атак.

Раніше, у грудні, Служба оборонної розвідки Данії вперше вказала США як потенційний фактор ризику для національної безпеки.