Казарма для сил стримування РФ: Данія відправила до Гренландії колишнє радянське судно
Данія планує для посилення військового угруповання в Гренландії відправити туди плавучу казарму. Плавучою казармою стане колишній радянський теплоход "Костянтин Симонов", який нині називається MS Ocean Endeavour.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Колишній радянський теплоход "Костянтин Сімонов" стане плавучою казармою для 150 данських військових у Гренландії. Його перекидають в рамках збільшення данської військової присутності на острові.
Річ у тім, що місто Нуук, столиця Гренландії, не розрахована на такий наплив військових. Зараз Данія розміщує солдатів та офіцерів у готелях та будинках для відпочинку. Саме тому на острів відправили плавучу казарму Ocean Endeavour.
Радянський корабель на службі НАТО
У 1982 році радянське Далекосхідне морське пароплавство замовило теплохід з посиленим корпусом, який став до ладу під назвою "Костянтин Симонов". До розпаду СРСР він служив, як пором, потім його викупили та перейменували на Ocean Endeavour. У 2025 році власник судна, американська судноплавна компанія SunStone, виставила його на продаж.
Судно придбала Данія, яка перетворить його на плавучу казарму для військових НАТО. Ще 23 січня 1762-тонний Ocean Endeavour вирушив до Нуука з Уістреама у Франції. Він стане на якір у столиці Гренландії.
На запит видання в командуванні збройних сил Данії підтвердили відправку судна до Гренландії.
"Частина датських та міжнародних солдатів, які наступного року візьмуть участь у навчаннях Arctic Endurance у Гренландії, з початку лютого розміщуватиметься на судні Ocean Endeavour. Готельне судно перебуватиме у порту Нуука... Війська зможуть проживати в добрих умовах, без необхідності в тимчасовому розміщенні на суші", - сказано у повідомленні.
Конфлікт навколо Гренландії
Зазначимо, на тлі бажання президента США Дональда Трампа отримати Гренландію, військові збройних сил Данії, яких відправили до Гренландії, отримали наказ бути готовими вступити у бій з військами США у випадку американської агресії проти острова.
На початку січня після вдалої операції у Венесуелі президент США Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США. Він повідомив, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, нібито "не здатна" забезпечити належний захист.
Після того, як у Білому домі не виключили "застосування сили", в Гренландії розмістили групу з невеликого, але демонстративного контингенту сил союзників по НАТО.
Але схоже, що проблему вирішили мирно. 21 січня стало відомо про формування рамок майбутньої угоди щодо Гренландії. Рамкова угода містить принцип поваги суверенітету Данії над островом. Водночас буде оновлено оборонну угоду 1951 року між США та Данією.