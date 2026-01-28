Казарма для сил стримування РФ: Данія відправила до Гренландії колишнє радянське судно

Данія планує для посилення військового угруповання в Гренландії відправити туди плавучу казарму. Плавучою казармою стане колишній радянський теплоход "Костянтин Симонов", який нині називається MS Ocean Endeavour.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Колишній радянський теплоход "Костянтин Сімонов" стане плавучою казармою для 150 данських військових у Гренландії. Його перекидають в рамках збільшення данської військової присутності на острові.

Річ у тім, що місто Нуук, столиця Гренландії, не розрахована на такий наплив військових. Зараз Данія розміщує солдатів та офіцерів у готелях та будинках для відпочинку. Саме тому на острів відправили плавучу казарму Ocean Endeavour.

Радянський корабель на службі НАТО

У 1982 році радянське Далекосхідне морське пароплавство замовило теплохід з посиленим корпусом, який став до ладу під назвою "Костянтин Симонов". До розпаду СРСР він служив, як пором, потім його викупили та перейменували на Ocean Endeavour. У 2025 році власник судна, американська судноплавна компанія SunStone, виставила його на продаж.

Судно придбала Данія, яка перетворить його на плавучу казарму для військових НАТО. Ще 23 січня 1762-тонний Ocean Endeavour вирушив до Нуука з Уістреама у Франції. Він стане на якір у столиці Гренландії.

На запит видання в командуванні збройних сил Данії підтвердили відправку судна до Гренландії.

"Частина датських та міжнародних солдатів, які наступного року візьмуть участь у навчаннях Arctic Endurance у Гренландії, з початку лютого розміщуватиметься на судні Ocean Endeavour. Готельне судно перебуватиме у порту Нуука... Війська зможуть проживати в добрих умовах, без необхідності в тимчасовому розміщенні на суші", - сказано у повідомленні.