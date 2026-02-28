ua en ru
Россия названа главной угрозой выборам в Дании

Дания, Суббота 28 февраля 2026 02:00
Россия названа главной угрозой выборам в Дании Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Служба безопасности и разведки Дании предупредила о рисках внешнего вмешательства в парламентские выборы 24 марта, указав на Россию как ключевую угрозу и назвав США и Китай возможными источниками влияния на процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Читайте также: Дания срочно идет на перевыборы из-за Трампа

Риск вмешательства в выборы

В заявлении, опубликованном в пятницу, датская спецслужба отметила, что "очень вероятно", что страна рассматривается Москвой как приоритетная цель для операций влияния из-за поддержки Украины.

В документе также обращено внимание на ситуацию вокруг Гренландии — полуавтономной территории Королевства Дания.

По оценке ведомства, стремление США усилить контроль над арктическим островом подпитывает информационные кампании, способные отразиться на ходе голосования.

"Сосредоточенность США на Королевстве также создала новые международные линии конфликта, которые иностранные государства, такие как Россия и Китай, могут использовать с целью влияния", — говорится в заявлении.

Геополитический фон и Гренландия

Премьер-министр Метте Фредериксен ранее объявила о проведении досрочных выборов на фоне обострения отношений с президентом Дональд Трамп по вопросу Гренландии.

Кампания проходит в условиях самого напряженного этапа в трансатлантических отношениях за последние десятилетия.

Методы возможного давления

В отчете подчеркивается, что Россия ведет гибридную войну против Запада, а Китай усиливает международное влияние за счет экономических и военных инструментов.

При этом вмешательство США в избирательный процесс "может исходить от широкого круга субъектов, включая тех, кто не имеет официальных связей с администрацией США".

Спецслужба предупреждает, что кампании влияния способны углублять социальные разногласия, воздействовать на политическую дискуссию и отдельных кандидатов.

Среди вероятных инструментов названы дезинформация, ограниченные кибератаки и угрозы более масштабных цифровых атак.

Ранее, в декабре, Служба оборонной разведки Дании впервые указала США как потенциальный фактор риска для национальной безопасности.

Напоминаем, что Дания намерена усилить военное присутствие в Гренландии за счет размещения там плавучей казармы — для этих целей планируется использовать бывший советский теплоход "Константин Симонов", который в настоящее время эксплуатируется под названием MS Ocean Endeavour.

Отметим, что Дания и США продолжают консультации по вопросу будущего Гренландии, которые были инициированы в том числе с целью снизить напряженность и учесть позицию американского президента Дональда Трампа.

