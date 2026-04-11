Росію накрила атака дронів: вражена ЛДВС у Кранодарському краї

06:38 11.04.2026 Сб
1 хв
Ця підстанція особлива важлива для перероблювання нафти окупантів РФ
aimg Пилип Бойко
Фото: пожежні РФ (Getty Images)

Понад десяток вибухів пролунали в деяких регіонах Росії - Краснодарському краї та у Твері. Основний удар прийшовся на ЛВДС "Кримська", що живить "Транснефть" і входить до її структури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові російські канали.

Читайте також: Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)

В цілому, окрім лінійно виробничо-диспетчерської станції, були уражені об'єкти в Геленджику та Кримському районі. За словами очевидців, ППО намагалась відбити атаку дронів, але судячи з вибухів, це не вдалось зробити.

Очевидці стверджують, що бачили спалахи в небі з боку Чорного моря о третій годині ночі. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

А ще повідомлялось, що невідомі дрони атакували російську Твер. У місті сталася пожежа, але що саме атаковано, наразі невідомо.

Що ще відомо про атаки на РФ

Дрони ЗСУ на 40% зменшили потужності російського порту Приморськ на Балтійському морі. Він використовується для зберігання нафти.

Крім того, лише за останній тиждень березня морський експорт сировини з РФ обвалився, що призвело до втрати Кремлем понад 1 млрд доларів доходів.

Трамп має намір масово помилувати своїх співробітників перед відходом із посади, - WSJ
Трамп має намір масово помилувати своїх співробітників перед відходом із посади, - WSJ
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій