Росію накрила атака дронів: вражена ЛДВС у Кранодарському краї

Понад десяток вибухів пролунали в деяких регіонах Росії - Краснодарському краї та у Твері. Основний удар прийшовся на ЛВДС "Кримська", що живить "Транснефть" і входить до її структури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові російські канали.

В цілому, окрім лінійно виробничо-диспетчерської станції, були уражені об'єкти в Геленджику та Кримському районі. За словами очевидців, ППО намагалась відбити атаку дронів, але судячи з вибухів, це не вдалось зробити.

Очевидці стверджують, що бачили спалахи в небі з боку Чорного моря о третій годині ночі. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

А ще повідомлялось, що невідомі дрони атакували російську Твер. У місті сталася пожежа, але що саме атаковано, наразі невідомо.