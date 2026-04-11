Россию накрыла атака дронов: поражена ЛДВС в Кранодарском крае

06:38 11.04.2026 Сб
Эта подстанция особенно важна для переработки нефти оккупантов РФ
Филипп Бойко
Россию накрыла атака дронов: поражена ЛДВС в Кранодарском крае Фото: пожарные РФ (Getty Images)

Более десятка взрывов прогремели в некоторых регионах России - Краснодарском крае и в Твери. Основной удар пришелся на ЛПДС "Крымская", питающую "Транснефть" и входящую в ее структуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые российские каналы.

В целом, кроме линейно производственно-диспетчерской станции, были поражены объекты в Геленджике и Крымском районе. По словам очевидцев, ПВО пыталась отразить атаку дронов, но судя по взрывам, это не удалось сделать.

Очевидцы утверждают, что видели вспышки в небе со стороны Черного моря в три часа ночи. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

А еще сообщалось, что неизвестные дроны атаковали российскую Тверь. В городе произошел пожар, но что именно атаковано, пока неизвестно.

Что еще известно об атаках на РФ

Дроны ВСУ на 40% уменьшили мощности российского порта Приморск на Балтийском море. Он используется для хранения нефти.

Кроме того, только за последнюю неделю марта морской экспорт сырья из РФ обвалился, что привело к потере Кремлем более 1 млрд долларов доходов.

