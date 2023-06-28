Росію і Білорусь виключили з міжнародної податкової організації ІОТА

"Вітаю з черговою перемогою Державну податкову службу України, яка спільно з колегами з Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Данії домоглася виключення Росії та Білорусі з Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні 27-ї Генеральної асамблеї ІОТА за підсумками голосування ухвалено рішення про позбавлення цих країн членства в організації.

"Країни, які нехтують нормами міжнародного права, намагаються знищити незалежні держави та вбивають людей, не мають права бути у складі впливових міжнародних організацій", - додав Гетманцев.

Внутрішньоєвропейська організація податкових адміністрацій (ІОТА)

Міжнародна організація, завдання якої полягає у забезпеченні співробітництва між податковими адміністраціями у європейському регіоні та у підтримці їхнього розвитку відповідно до індивідуальних потреб кожної адміністрації.

Виключення Росії та Білорусі з міжнародних організацій

Після початку вторгнення РФ в Україну багато міжнародних організацій вирішили виключити Росію і Білорусь (як пособника Кремля) зі своїх складів. Деякі організації вирішили лише призупинити їхнє членство.

Нещодавно стало відомо, що РФ і Білорусь виключать із системи міжнародного автострахування "Зелена карта".

Також минулого року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Рішення підтримали дві третини країн. Рік тому Міжурядова організація FATF виключила Росію з керівних і консультативних органів.