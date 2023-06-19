РФ і Білорусь виключать із системи міжнародного автострахування "Зелена карта"

Брюссельська рада офісів вирішила призупинити членства в Офісах "Зелених карт" (страхових полісів - ред.) для Російської Федерації та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство автомобільного транспорту Молдови.

"До уваги транспортних операторів! Національне агентство автомобільного транспорту повідомляє, що з 30 червня 2023 року дію страхових полісів "Зелена картка" для Російської Федерації та Республіки Білорусь припинено", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомила Брюссельська рада офісів, яка направила інформаційну записку до Національних офісів Міжнародної системи забезпечення грін-карт щодо призупинення членства в Офісах "Зелених карток" для Російської Федерації та Білорусі.

"У зв'язку з цим Національне агентство автомобільного транспорту рекомендує перевізникам ознайомитися з діючими в цих країнах правилами в галузі автомобільного транспорту, зокрема про правила страхування транспортних одиниць", - додали наостанок.

"Зелена карта"

Обов'язковий міжнародний страховий сертифікат, що має в усіх країнах уніфіковану форму. Його наявність є обов'язковою умовою для водіїв, які планують виїхати за кордон на власному автомобілі в країни-члени Міжнародної системи.