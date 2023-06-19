ua ru
Пн, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ і Білорусь виключать із системи міжнародного автострахування "Зелена карта"

Новость на русском →
Понеділок 19 червня 2023 19:42
РФ і Білорусь виключать із системи міжнародного автострахування "Зелена карта" Фото: Ілюстративне фото (freepik com)
Автор: Дмитро Браславський

Брюссельська рада офісів вирішила призупинити членства в Офісах "Зелених карт" (страхових полісів - ред.) для Російської Федерації та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство автомобільного транспорту Молдови.

"До уваги транспортних операторів! Національне агентство автомобільного транспорту повідомляє, що з 30 червня 2023 року дію страхових полісів "Зелена картка" для Російської Федерації та Республіки Білорусь припинено", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомила Брюссельська рада офісів, яка направила інформаційну записку до Національних офісів Міжнародної системи забезпечення грін-карт щодо призупинення членства в Офісах "Зелених карток" для Російської Федерації та Білорусі.

"У зв'язку з цим Національне агентство автомобільного транспорту рекомендує перевізникам ознайомитися з діючими в цих країнах правилами в галузі автомобільного транспорту, зокрема про правила страхування транспортних одиниць", - додали наостанок.

"Зелена карта"

Обов'язковий міжнародний страховий сертифікат, що має в усіх країнах уніфіковану форму. Його наявність є обов'язковою умовою для водіїв, які планують виїхати за кордон на власному автомобілі в країни-члени Міжнародної системи.

Нагадаємо, що більшість західних автовиробників залишили ринок РФ і це змушує росіян долати своє небажання користуватися китайськими брендами. Проте частина автолюбителів говорить про низьку якість цих автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь
NEWS
На сході ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ, - Маляр
На сході ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ, - Маляр
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом