ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россию исключили из руководящих органов FATF и могут внести в "черный список"

Новина українською →
Киев, Суббота 18 июня 2022 16:47
Россию исключили из руководящих органов FATF и могут внести в "черный список" Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Межправительственная организация FATF исключила Россию из руководящих и консультативных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителю Офиса президента Андрея Ермака.

Он отметил, что FATF (Financial Action Task Force) признала военные действия России против Украины такими, что противоречат основным принципам организации, направленным на содействие безопасности, целостности мировой финансовой системы.

Межправительственная организация приняла на пленарном заседании решения, в соответствии с которыми РФ больше не будет выполнять никаких руководящих или консультативных ролей или принимать решения по установлению стандартов, процессов экспертной оценки группы, вопросов управления и членства.

"Прекращается участие РФ во всех руководящих органах FATF, их отстранили от любых управленческих решений, участия в экспертных советах, установления стандартов, вопросов членства", - написал Ермак.

Также руководитель ОП отметил, что организация продолжает обсуждать вопрос включения России в санкционный список. Страны-члены и наблюдатели FATF рассмотрят его на следующих мероприятиях организации.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал FATF внести Россию в черный список организации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Андрей Ермак Война России против Украины
NEWS
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона