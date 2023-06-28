Россию и Беларусь исключили из международной налоговой организации ІОТА

"Поздравляю с очередной победой Государственную налоговую службу Украины, которая совместно с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Дании добилась исключения России и Беларуси из Внутриевропейской организации налоговых администраций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании 27-й Генеральной ассамблеи ІОТА по итогам голосования принято решение о лишении этих стран членства в организации.

"Страны, которые пренебрегают нормами международного права, пытаются уничтожить независимые государства и убивают людей, не имеют права быть в составе влиятельных международных организаций", - добавил Гетманцев.

Внутриевропейская организация налоговых администраций (ІОТА)

Международная организация, задача которой заключается в обеспечении сотрудничества между налоговыми администрациями в европейском регионе и в поддержке их развития в соответствии с индивидуальными потребностями каждой администрации.

Исключение России и Беларуси из международных организаций

После начала вторжения РФ в Украину многие международные организации решили исключить Россию и Беларусь (как пособника Кремля) из своих составов. Некоторые организации решили только приостановить их членство.

Недавно стало известно, что РФ и Белоруссия исключат из системы международного автострахования "Зеленая карта".

Также в прошлом году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран. Год назад Межправительственная организация FATF исключила Россию из руководящих и консультативных органов.