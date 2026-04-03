Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росію атакують невідомі дрони: під прицілом Москва

04:54 03.04.2026 Пт
1 хв
Мер Москви відзвітував про збиті безпілотники
aimg Юлія Маловічко
Фото: виготовлені дрони (з відкритих джерел)

Російську столицю в ніч на 3 квітня летіли атакувати невідомі безпілотники. Два дрони вдалося збити, якщо вірити словам місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ і сторінку в Telegram мера Москви Сергія Собяніна.

Читайте також: Ленінградську область атакують дрони, на прицілі і Москва: під ударом промзона НПЗ

"Сили ППО Міноборони збили безпілотник, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав Собянін у Telegram.

Через годину на його сторінці з'явилося ще одне повідомлення - про ще один збитий дрон.

Варто зазначити, що через загрозу літальних апаратів у Росії ввели тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден у двох аеропортах - московському "Внуково " і ярославському "Туношна".

У пабліках жителі Москви скаржилися на звуки від роботи ППО і висловлювалися нецензурною лексикою.

Нагадаємо, 21 березня російська система протиповітряної оборони, ймовірно, збила легкомоторний літак у підмосковній Коломні, екіпаж загинув.

Ще ми писали, що нещодавно мер Москви Сергій Собянін весь вечір писав про боротьбу з безпілотниками, які летіли на російську столицю. Це було 14 березня.

МоскваАтака дронів