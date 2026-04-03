Россию атакуют неизвестные дроны: под прицелом Москва

"Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram.

Спустя час на его странице появилось еще одно сообщение - о еще одном сбитом дроне.

Стоит отметить, что из-за угрозы летальных аппратов в России ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух аэропортах - московском Внуково и ярославском Туношна.

В пабликах жители Москвы жаловались на звуки о работы ПВО и выражались нецензурной лексикой.