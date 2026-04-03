Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россию атакуют неизвестные дроны: под прицелом Москва

04:54 03.04.2026 Пт
1 мин
Мэр Москвы отчитался о сбитых беспилотниках
aimg Юлия Маловичко
Фото: изготовленные дроны (из открытых источников)

Российскую столицу в ночь на 3 апреля летели атаковать неизвестные беспилотники. Два дрона удалось сбить, если верить словам местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и страницу в Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.

"Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram.

Спустя час на его странице появилось еще одно сообщение - о еще одном сбитом дроне.

Стоит отметить, что из-за угрозы летальных аппратов в России ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух аэропортах - московском Внуково и ярославском Туношна.

В пабликах жители Москвы жаловались на звуки о работы ПВО и выражались нецензурной лексикой.

Напомним, 21 марта российская система противовоздушной обороны, вероятно, сбила легкомоторный самолет в подмосковной Коломне, экипаж погиб.

Еще ми писали, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин весь вечер писал о борьбе с беспилотниками, которые летели на российскую столицу. Это было 14 марта.

