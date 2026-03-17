Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росію атакували дрони: вибухи лунали на великому авіаремонтному заводі

11:48 17.03.2026 Вт
2 хв
Завод отримує великі державні оборонні замовлення
aimg Олена Чупровська
Фото: авіаремонтний завод у Старій Руссі - один з найбільших в РФ (росЗМІ)

У Росії під атаку БпЛА потрапив авіаремонтний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки у соцмережах.

Читайте також: Уразили комплекс "ТОР", РЛС С-300 та не тільки: Генштаб розкрив повний список цілей РФ

Як стверджують у соцмережах, під удар дронів потрапив авіаційний ремонтний завод у місті Стара Русса (Новгородська область).

За їхніми даними, удар відбувся по першому цеху заводу. Втім, місцева влада поки що не коментує ситуацію.

Також у пабліках кажуть, що під час атаки "було збито близько семи БпЛА".

Що відомо про авіаремонтний завод у Старій Руссі

Фото:де розташована Стара Русса у Росії (скриншот Google Maps)

123-й авіаційний ремонтний завод (АРЗ) у місті Стара Русса займається ремонтом і технічним обслуговуванням літальних апаратів (у т.ч. військових). Його позиціонують як лідера в сервісному обслуговуванні літаків цивільної та військової авіації РФ.

На заводі здійснюють повний цикл ремонту всіх систем літаків та модернізацію. Завод є одним з найбільших в Новгородській області за обсягом державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, нещодавно українські військові завдали ударів по російських об’єктах на окупованих територіях. У Запорізькій області вразили склад із дронами та логістичну базу біля Осипенка і Приморська.

Паралельно били по місцях скупчення російських військ на різних напрямках: на Харківщині біля Куп’янська, на Донеччині в районах Шахового, Удачного і Покровська, а також на Херсонщині біля Петрівки.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що українські дрони атакували російські об’єкти в Криму, головна ціль - ППО. Уразили дві радіолокаційні станції (“Противник” і “Пароль”) та пускову установку ЗРК С-400.

