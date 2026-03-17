Росію атакували дрони: вибухи лунали на великому авіаремонтному заводі

Як стверджують у соцмережах, під удар дронів потрапив авіаційний ремонтний завод у місті Стара Русса (Новгородська область).

За їхніми даними, удар відбувся по першому цеху заводу. Втім, місцева влада поки що не коментує ситуацію.

Також у пабліках кажуть, що під час атаки "було збито близько семи БпЛА".

Що відомо про авіаремонтний завод у Старій Руссі

Фото:де розташована Стара Русса у Росії (скриншот Google Maps)

123-й авіаційний ремонтний завод (АРЗ) у місті Стара Русса займається ремонтом і технічним обслуговуванням літальних апаратів (у т.ч. військових). Його позиціонують як лідера в сервісному обслуговуванні літаків цивільної та військової авіації РФ.

На заводі здійснюють повний цикл ремонту всіх систем літаків та модернізацію. Завод є одним з найбільших в Новгородській області за обсягом державного оборонного замовлення.

