Росію атакували дрони: вибухи лунали на великому авіаремонтному заводі

У Росії під атаку БпЛА потрапив авіаремонтний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки у соцмережах.
Як стверджують у соцмережах, під удар дронів потрапив авіаційний ремонтний завод у місті Стара Русса (Новгородська область).
За їхніми даними, удар відбувся по першому цеху заводу. Втім, місцева влада поки що не коментує ситуацію.
Також у пабліках кажуть, що під час атаки "було збито близько семи БпЛА".
123-й авіаційний ремонтний завод (АРЗ) у місті Стара Русса займається ремонтом і технічним обслуговуванням літальних апаратів (у т.ч. військових). Його позиціонують як лідера в сервісному обслуговуванні літаків цивільної та військової авіації РФ.
На заводі здійснюють повний цикл ремонту всіх систем літаків та модернізацію. Завод є одним з найбільших в Новгородській області за обсягом державного оборонного замовлення.
Нагадаємо, нещодавно українські військові завдали ударів по російських об’єктах на окупованих територіях. У Запорізькій області вразили склад із дронами та логістичну базу біля Осипенка і Приморська.
Паралельно били по місцях скупчення російських військ на різних напрямках: на Харківщині біля Куп’янська, на Донеччині в районах Шахового, Удачного і Покровська, а також на Херсонщині біля Петрівки.
Раніше РБК-Україна також повідомляло, що українські дрони атакували російські об’єкти в Криму, головна ціль - ППО. Уразили дві радіолокаційні станції (“Противник” і “Пароль”) та пускову установку ЗРК С-400.