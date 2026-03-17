Россию атаковали дроны: взрывы раздавались на крупном авиаремонтном заводе

Как утверждают в соцсетях, под удар дронов попал авиационный ремонтный завод в городе Старая Русса (Новгородская область).

По их данным, удар произошел по первому цеху завода. Впрочем, местные власти пока не комментируют ситуацию.

Также в пабликах говорят, что во время атаки "было сбито около семи БпЛА".

Что известно об авиаремонтном заводе в Старой Руссе

Фото: где расположена Старая Русса в России (скриншот Google Maps)

123-й авиационный ремонтный завод (АРЗ) в городе Старая Русса занимается ремонтом и техническим обслуживанием летательных аппаратов (в т.ч. военных). Его позиционируют как лидера в сервисном обслуживании самолетов гражданской и военной авиации РФ.

На заводе осуществляют полный цикл ремонта всех систем самолетов и модернизацию. Завод является одним из крупнейших в Новгородской области по объему государственного оборонного заказа.

Напомним, недавно украинские военные нанесли удары по российским объектам на оккупированных территориях. В Запорожской области поразили склад с дронами и логистическую базу возле Осипенко и Приморска.