ua en ru
Пн, 16 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Уразили комплекс "ТОР", РЛС С-300 та не тільки: Генштаб розкрив повний список цілей РФ

13:15 16.03.2026 Пн
2 хв
Бойова робота триває!
aimg Ірина Глухова
Уразили комплекс "ТОР", РЛС С-300 та не тільки: Генштаб розкрив повний список цілей РФ Фото: ЗСУ завдали ударів по засобах ППО та пунктах управління росіян на ТОТ (Getty Images)

У ніч на 16 березня Сили оборони завдали ударів по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління росіян на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Читайте також: ЗСУ уразили склад дронів і позиції окупантів у трьох областях, - Генштаб

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора наші підрозділи завдали уражень по засобах ППО та пунктах управління противника", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, уражено зенітний ракетний комплекс “ТОР-М1” у районі Коробкиного (ТОТ Луганської області) та ще один комплекс “ТОР” поблизу Балашівки (ТОТ Запорізької області).

Крім того, пошкоджено радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Червоного (ТОТ Донецької області).

Також підрозділи Сил оборони атакували й пункти управління росіян.

Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

"Бойова робота триває", - додали у Генштабі.

Уразили комплекс &quot;ТОР&quot;, РЛС С-300 та не тільки: Генштаб розкрив повний список цілей РФФото: Генштаб ЗСУ

Що відомо про "ТОР" та "ТОР -М1"

Зенітний ракетний комплекс "ТОР" - це система ППО малої дальності, створена для прикриття сухопутних військ від атак з повітря на висотах від 10 метрів до 10 кілометрів.

Головною особливістю комплексу є його повна автономність: одна бойова машина здатна самостійно виявляти, супроводжувати та знищувати цілі, зокрема крилаті ракети, керовані авіабомби та безпілотники.

Модернізована версія "ТОР-М1" відрізняється здатністю одночасно атакувати дві цілі замість однієї, має вищу точність ураження та посилений захист від радіоелектронних завад.

Завдяки гусеничній базі комплекс має високу прохідність і може працювати безпосередньо в зоні бойових дій, забезпечуючи захист об'єктів у радіусі до 12–15 кілометрів.

Удари ЗСУ по цілях росіян

Нагадаємо, днями Сили оборони України уразили РЛС "Противник", РЛС "Пароль" та пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму.

Перед тим підрозділи Сил спеціальних операцій уразили "Іскандери", з яких РФ планувала запустити ракети по Україні.

Також повідомлялося, що українські ракети "Фламінго" завдали удару по одному з найбільших майданчиків зберігання боєприпасів російської армії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЗРК Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Київ та Харків під ударом дронів. Що відомо на зараз про ранкову атаку
Аналітика
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
