ua en ru
Вт, 17 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росію атакували дрони: вибухи лунали на великому авіаремонтному заводі

11:48 17.03.2026 Вт
2 хв
Завод отримує великі державні оборонні замовлення
aimg Олена Чупровська
Росію атакували дрони: вибухи лунали на великому авіаремонтному заводі Фото: авіаремонтний завод у Старій Руссі - один з найбільших в РФ (росЗМІ)

У Росії під атаку БпЛА потрапив авіаремонтний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки у соцмережах.

Читайте також: Уразили комплекс "ТОР", РЛС С-300 та не тільки: Генштаб розкрив повний список цілей РФ

Як стверджують у соцмережах, під удар дронів потрапив авіаційний ремонтний завод у місті Стара Русса (Новгородська область).

За їхніми даними, удар відбувся по першому цеху заводу. Втім, місцева влада поки що не коментує ситуацію.

Також у пабліках кажуть, що під час атаки "було збито близько семи БпЛА".

Що відомо про авіаремонтний завод у Старій Руссі

Росію атакували дрони: вибухи лунали на великому авіаремонтному заводіФото:де розташована Стара Русса у Росії (скриншот Google Maps)

123-й авіаційний ремонтний завод (АРЗ) у місті Стара Русса займається ремонтом і технічним обслуговуванням літальних апаратів (у т.ч. військових). Його позиціонують як лідера в сервісному обслуговуванні літаків цивільної та військової авіації РФ.

На заводі здійснюють повний цикл ремонту всіх систем літаків та модернізацію. Завод є одним з найбільших в Новгородській області за обсягом державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, нещодавно українські військові завдали ударів по російських об’єктах на окупованих територіях. У Запорізькій області вразили склад із дронами та логістичну базу біля Осипенка і Приморська.

Паралельно били по місцях скупчення російських військ на різних напрямках: на Харківщині біля Куп’янська, на Донеччині в районах Шахового, Удачного і Покровська, а також на Херсонщині біля Петрівки.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що українські дрони атакували російські об’єкти в Криму, головна ціль - ППО. Уразили дві радіолокаційні станції (“Противник” і “Пароль”) та пускову установку ЗРК С-400.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО