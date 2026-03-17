Россию атаковали дроны: взрывы раздавались на крупном авиаремонтном заводе

11:48 17.03.2026 Вт
2 мин
Завод получает крупные государственные оборонные заказы
aimg Елена Чупровская
Россию атаковали дроны: взрывы раздавались на крупном авиаремонтном заводе Фото: авиаремонтный завод в Старой Руссе - один из крупнейших в РФ (росСМИ)

В России под атаку БпЛА попал авиаремонтный завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики в соцсетях.

Читайте также: Поразили комплекс "ТОР", РЛС С-300 и не только: Генштаб раскрыл полный список целей РФ

Как утверждают в соцсетях, под удар дронов попал авиационный ремонтный завод в городе Старая Русса (Новгородская область).

По их данным, удар произошел по первому цеху завода. Впрочем, местные власти пока не комментируют ситуацию.

Также в пабликах говорят, что во время атаки "было сбито около семи БпЛА".

Что известно об авиаремонтном заводе в Старой Руссе

Россию атаковали дроны: взрывы раздавались на крупном авиаремонтном заводеФото: где расположена Старая Русса в России (скриншот Google Maps)

123-й авиационный ремонтный завод (АРЗ) в городе Старая Русса занимается ремонтом и техническим обслуживанием летательных аппаратов (в т.ч. военных). Его позиционируют как лидера в сервисном обслуживании самолетов гражданской и военной авиации РФ.

На заводе осуществляют полный цикл ремонта всех систем самолетов и модернизацию. Завод является одним из крупнейших в Новгородской области по объему государственного оборонного заказа.

Напомним, недавно украинские военные нанесли удары по российским объектам на оккупированных территориях. В Запорожской области поразили склад с дронами и логистическую базу возле Осипенко и Приморска.

Параллельно били по местам скопления российских войск на разных направлениях: на Харьковщине возле Купянска, на Донетчине в районах Шахматного, Удачного и Покровска, а также на Херсонщине возле Петровки.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что украинские дроны атаковали российские объекты в Крыму, главная цель - ПВО. Поразили две радиолокационные станции ("Противник" и "Пароль") и пусковую установку ЗРК С-400.

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
