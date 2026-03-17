Россию атаковали дроны: взрывы раздавались на крупном авиаремонтном заводе
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики в соцсетях.
Как утверждают в соцсетях, под удар дронов попал авиационный ремонтный завод в городе Старая Русса (Новгородская область).
По их данным, удар произошел по первому цеху завода. Впрочем, местные власти пока не комментируют ситуацию.
Также в пабликах говорят, что во время атаки "было сбито около семи БпЛА".
Что известно об авиаремонтном заводе в Старой Руссе
Фото: где расположена Старая Русса в России (скриншот Google Maps)
123-й авиационный ремонтный завод (АРЗ) в городе Старая Русса занимается ремонтом и техническим обслуживанием летательных аппаратов (в т.ч. военных). Его позиционируют как лидера в сервисном обслуживании самолетов гражданской и военной авиации РФ.
На заводе осуществляют полный цикл ремонта всех систем самолетов и модернизацию. Завод является одним из крупнейших в Новгородской области по объему государственного оборонного заказа.
Напомним, недавно украинские военные нанесли удары по российским объектам на оккупированных территориях. В Запорожской области поразили склад с дронами и логистическую базу возле Осипенко и Приморска.
Параллельно били по местам скопления российских войск на разных направлениях: на Харьковщине возле Купянска, на Донетчине в районах Шахматного, Удачного и Покровска, а также на Херсонщине возле Петровки.
Ранее РБК-Украина также сообщало, что украинские дроны атаковали российские объекты в Крыму, главная цель - ПВО. Поразили две радиолокационные станции ("Противник" и "Пароль") и пусковую установку ЗРК С-400.