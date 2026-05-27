В російському Туапсе знову "приліт": палає нафтобаза

На опублікованих в Мережі кадрах враженої безпілотниками нафтобази помітно масштабну пожежу та густий дим. Губернатор регіону Веніамін Кондратьев поки не підтвердив про НП, місцеві пабліки також не опублікували про інцидент.

Як відомо, у російському Туапсе неодноразово лунали вибухи через атаки дронів на об’єкти паливної та військової інфраструктури. Однією з головних цілей ставав нафтопереробний комплекс і порт, які мають важливе значення для забезпечення російської армії паливом.

Наприклад, нафтопереробний завод в Туапсе, орієнтований на експорт, припинив роботу на невизначений термін після атаки 16 квітня.