В російському Туапсе знову "приліт": палає нафтобаза

В Краснодарському краї РФ цієї ночі після атаки невідомих дронів вкотре сталась масштабна пожежа. Цього разу спалахнула нафтобаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
На опублікованих в Мережі кадрах враженої безпілотниками нафтобази помітно масштабну пожежу та густий дим. Губернатор регіону Веніамін Кондратьев поки не підтвердив про НП, місцеві пабліки також не опублікували про інцидент.
Як відомо, у російському Туапсе неодноразово лунали вибухи через атаки дронів на об’єкти паливної та військової інфраструктури. Однією з головних цілей ставав нафтопереробний комплекс і порт, які мають важливе значення для забезпечення російської армії паливом.
Наприклад, нафтопереробний завод в Туапсе, орієнтований на експорт, припинив роботу на невизначений термін після атаки 16 квітня.
Після ударів у місті виникали масштабні пожежі, а російська влада тимчасово обмежувала роботу підприємств і транспорту. Українська сторона офіційно не завжди коментує такі атаки, однак раніше заявляла про ураження об’єктів, які працюють на потреби військової машини РФ.
Слід зазначити. що Туапсинський нафтопереробний завод має потужності переробляти близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, або 240 000 барелів на день. Підприємство виробляє нафту, дизельне паливо, мазут та вакуумний газойль, більша частина його продукції призначена виключно на експорт.
Днями повідомлялось, що Росія втратила чверть нафтопереробних потужностей через атаки дронів, більшість з яких офіційно підтверрджує українська сторона.