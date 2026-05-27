В российском Туапсе снова "прилет": пылает нефтебаза

На опубликованных в Сети кадрах пораженной беспилотниками нефтебазы заметно масштабный пожар и густой дым. Губернатор региона Вениамин Кондратьев пока не подтвердил о ЧП, местные паблики также не опубликовали об инциденте.

Как известно, в российском Туапсе неоднократно раздавались взрывы из-за атак дронов на объекты топливной и военной инфраструктуры. Одной из главных целей становился нефтеперерабатывающий комплекс и порт, которые имеют важное значение для обеспечения российской армии топливом.

Например, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, ориентированный на экспорт, прекратил работу на неопределенный срок после атаки 16 апреля.