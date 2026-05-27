Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В российском Туапсе снова "прилет": пылает нефтебаза

05:00 27.05.2026 Ср
2 мин
Это уже пятая масштабная атака на Туапсе, откуда крайний раз эвакуировали людей из-за смога, который образовался из-за пожаров
aimg Юлия Маловичко
Фото: российский МЧСник (Getty Images)

В Краснодарском крае РФ этой ночью после атаки неизвестных дронов в очередной раз произошел масштабный пожар. На этот раз вспыхнула нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Читайте также: "Серьезное ЧП": в Туапсе начали эвакуацию из-за масштабных пожаров

На опубликованных в Сети кадрах пораженной беспилотниками нефтебазы заметно масштабный пожар и густой дым. Губернатор региона Вениамин Кондратьев пока не подтвердил о ЧП, местные паблики также не опубликовали об инциденте.

Как известно, в российском Туапсе неоднократно раздавались взрывы из-за атак дронов на объекты топливной и военной инфраструктуры. Одной из главных целей становился нефтеперерабатывающий комплекс и порт, которые имеют важное значение для обеспечения российской армии топливом.

Например, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, ориентированный на экспорт, прекратил работу на неопределенный срок после атаки 16 апреля.

После ударов в городе возникали масштабные пожары, а российские власти временно ограничивали работу предприятий и транспорта. Украинская сторона официально не всегда комментирует такие атаки, однако ранее заявляла о поражении объектов, которые работают на нужды военной машины РФ.

Следует отметить. что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод имеет мощности перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти в год, или 240 000 баррелей в день. Предприятие производит нефть, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль, большая часть его продукции предназначена исключительно на экспорт.

На днях сообщалось, что Россия потеряла четверть нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак дронов, большинство из которых официально подтверждает украинская сторона.

