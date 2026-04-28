"Серйозна НП": у Туапсе почали евакуацію через масштабні пожежі

У Туапсе розгорілися масштабні пожежі після нової атаки безпілотників на нафтопереробний завод і морський термінал. Місцева влада оголосила евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої влади та OSINT-канали.

Через масштабні пожежі було оголошено евакуацію. Місцеві жителі називають минулу ніч "страшною".

На тлі атак також запровадили тимчасові обмеження на рух літаків в аеропортах Краснодара, Геленджика і Сочі.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив інформацію.

"В Туапсе ще одна серйозна НП. Через атаку ворожих безпілотників сталася масштабна пожежа на НПЗ", - написав він.

Що сталося вночі

У ніч на 28 квітня Туапсе знову опинився під ударом безпілотників. Місцеві жителі повідомили про понад десяток вибухів.

"Періодично чути стрілянину, у небі видно яскраві спалахи. В одному з районів на місці падіння уламків дрона почалося загоряння, видно вогонь і дим", - писав один із пабліків.

Фото: наслідки ударів дронів по Туапсе (росЗМІ)

Де саме влучили

Під удар потрапили два об'єкти:

Туапсинський нафтопереробний завод (НПЗ) - резервуарний парк поруч із технологічною установкою;

Морський термінал.

Після влучань займалися щонайменше два резервуари. Незабаром стало відомо про повторну атаку - нові пожежі спалахнули там, де попередні ще не встигли загасити.

Жителі Туапсе вже давно скаржаться на наслідки попередніх пожеж: в повітрі розноситься запах гару, місцевих тварин помічають у плямах мазуту.

У соцмережах говорять про "нафтові дощі". Нафтопродукти з пошкоджених резервуарів вивозять вантажівками.

Це вже не перша атака на НПЗ в Туапсе

Як повідомляло РБК-Україна, Генеральний штаб ЗСУ уточнив наслідки удару в середині квітня по НПЗ у Туапсе: знищено 24 резервуари, ще чотири зазнали пошкоджень.

Тим часом 16 квітня, після першої атаки, завод фактично повністю зупинив роботу. Після тих ударів над Туапсе піднявся густий димовий шлейф, який розтягнувся на понад 300 кілометрів - аж до Ставрополя.