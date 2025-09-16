ua en ru
Вибухи та пожежа: Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у РФ

Вівторок 16 вересня 2025 11:07
Вибухи та пожежа: Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у РФ Фото ілюстративне: Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у РФ (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 16 вересня Саратовський нафтопереробний завод (Саратовська область, РФ) зазнав чергової атаки дронів. В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі об'єкта було зафіксовано вибухи та пожежу.

Результати ураження уточнюються.

За даними Генштабу, Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших продуктів - загалом понад 20 видів нафтопродуктів.

У 2023 році обсяг переробки заводу склав 4,8 млн тонн.

Повідомляється, що підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил РФ.

Як наголосили у Генштабі, Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Росії, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами та озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України.

Атаки на Саратовський НЗП

Раніше дрони вже вражали цей завод.

Наприклад, вночі 10 серпня Сили безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по Саратовському НПЗ у Росії - на відстані близько 600 км від державного кордону України.

Повідомлялось, що внаслідок інциденту одна особа загинула, кілька людей отримали поранення, а також було пошкоджено житлові та промислові об'єкти.

Після атаки безпілотника завод компанії "Роснефть" тимчасово призупинив прийом нафти.

НПЗ Генштаб ВСУ Війна в Україні
