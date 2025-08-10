Вибухи і пожежі: ЗСУ завдали удару по НПЗ у Саратовській області
Вночі ЗСУ атакували Саратовський нафтопереробний завод.
Там лунали вибухи і почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Вночі 10 серпня Сили безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по Саратовському НПЗ у Росії, повідомили в українському військовому відомстві.
За даними штабу, після влучання БпЛА на території підприємства пролунали вибухи та почалася пожежа.
Завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ, що постачає нафтопродукти для російських окупаційних військ. Його річна потужність - близько 7 млн тонн нафти.
У Генштабі наголосили, що удари по воєнно-економічних об’єктах РФ мають на меті знизити потенціал ворога та наблизити завершення війни.
Атака на НПЗ в Туапсе
В ніч на 14 березня в російському Туапсе пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів та "приліт" по місцевому нафтопереробному заводу. На об'єкті сталася пожежа.
Варто зазначити, що це не перша атака на НПЗ в Туапсе. Завод також був атакований у листопаді минулого року.
Як зазначав керівник ЦПД Андрій Коваленко, цей завод входить до числа найбільших в Росії, має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. За його словами, НПЗ має стратегічне значення для російської армії, бо забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни.