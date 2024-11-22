У російському полоні перебувають ще тисячі українців, - Юсов

За його словами, фактично майже чотири тисячі українців вже вдалося повернути з полону.

"На жаль, про тисячі інших поки що йде мова, і за них треба боротися, і за військових, і за цивільних. Цивільні - це окремий великий блок, тут навіть міжнародне гуманітарне право не завжди дає відповіді на питання", - зазначив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що мало хто уявляв собі після Другої світової війни, коли створювалася архітектура міжнародної безпеки, що в Європі та в сучасному світі буде йти мова про тисячі викрадених цивільних громадян, вивезених на іншу територію.

"Затриманих без навіть імітації дотримання правих так званого законодавства РФ. Це просто бранці, це заручники. Це ті середньовічні практики, які мали б відійти в минуле. На жаль, це не так. І масовий характер проти української ідентичності, української культури має місце", - додав він.