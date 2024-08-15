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Україна розширює переговорну групу щодо обміну полонених, - Малюк

Україна, Четвер 15 серпня 2024 21:25
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Україна розширює переговорну групу щодо обміну полонених, - Малюк Фото: голова СБУ Василь Малюк (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Україна розширить переговорну групу, яка займається підготовкою обмінів військовополоненими. Зокрема туди ввійде ще шість структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Малюк повідомив, що Україна розширює переговорну групу, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Відтепер, до неї також входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

"Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому. Саме синергія і поєднання наших зусиль якнайшвидше дасть відповідні плоди", - заявив глава СБУ.

Він зауважив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян, зокрема і тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.

"Повернення українських оборонців - це надпріоритне завдання, поставлене Верховним головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу. Окрім того, бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд", - відзначив Малюк.

Нагадаємо, що вже другий тиждень в Курській області йдуть бої. Військові ЗСУ наразі контролюють більш як 70 населених пунктів Курської області. Україна навіть створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Детальніше, що відомо про генерала Москальова, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що лише вчора українським захисникам вдалося взяти у полон роту російських солдатів. Це сталось у Курській області. Сьогодні стало відомо, що серед полонених є бійці кадировського підрозділу "Ахмат".

Мало того, The Independent заявив, що українські військові у Курській області загалом захопили у полон близько 2000 російських солдатів.

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