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Зеленському на Ставці представили стратегію повернення українців з полону

Україна, Четвер 15 серпня 2024 16:04
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Зеленському на Ставці представили стратегію повернення українців з полону Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Збільшення обмінного фонду з боку України це додаткові можливості для проведення обміну полоненими з РФ. Найближчім часом українці зможуть дізнатись, як саме проходить процедура обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні на Ставці була представлена стратегія щодо повернення наших людей із російського полону. Багато делікатних деталей. Того, що стосується формування списків. Того, що стосується роботи з партнерами", - повідомив президент.

Він доручив представникам ГУР, МВС, СБУ та ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати українцям щодо того, як проходить процедура обміну полоненими.

"Також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри потрібне", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 серпня, Україна створила у Курській області військову комендатуру.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки повідомив, що було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах на території Курської області.

Мало того, РБК-Україна повідомляло, що бійці СБУ взяли у полон понад 100 російських військових у Курській області, Частина з них - вояки кадировського підрозділу "Ахмат".

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