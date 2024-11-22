В российском плену находятся еще тысячи украинцев, - Юсов

По его словам, фактически почти четыре тысячи украинцев уже удалось вернуть из плена.

"К сожалению, о тысячах других пока идет речь, и за них нужно бороться, и за военных, и за гражданских. Гражданские - это отдельный большой блок, здесь даже международное гуманитарное право не всегда дает ответы на вопросы", - отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что мало кто представлял себе после Второй мировой войны, когда создавалась архитектура международной безопасности, что в Европе и в современном мире будет идти речь о тысячах похищенных гражданских граждан, вывезенных на другую территорию.

"Задержанных без даже имитации соблюдения правых так называемого законодательства РФ. Это просто пленники, это заложники. Это те средневековые практики, которые должны уйти в прошлое. К сожалению, это не так. И массовый характер против украинской идентичности, украинской культуры имеет место" , - добавил он.