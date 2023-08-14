У Бєлгородській області пролунав гучний вибух: в РФ заявляють про роботу ППО

У російській Бєлгородській області пролунав гучний вибух. При цьому російська влада заявляє про нібито роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова .

Гладков заявив, що у Бєлгородському районі нібито спрацювала система протиповітряної оборони та збила дві повітряні цілі в районі села Пушкарне.

За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

Ситуація у Бєлгородській області

В останні місяці у різних областях Росії майже щодня лунають вибухи. Найчастіше "бавовна" трапляється саме у Бєлгородській області. При цьому влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки дронів.

Так, ввечері 12 серпня жителі двох населених пунктів Бєлгородської області чули вибухи та автоматні черги.

А 13 серпня у Бєлгороді повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок.

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