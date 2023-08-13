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Вибух у Бєлгороді. У РФ заявили про нібито атаку безпілотника

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Неділя 13 серпня 2023 19:44
Вибух у Бєлгороді. У РФ заявили про нібито атаку безпілотника Фото: У РФ заявили про нібито атаку безпілотника (t.me/vvgladkov)
Автор: Валерія Поліщук

У російському Бєлгороді нібито сталася чергова атака безпілотника. У місті частково постраждав житловий будинок.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"За попередньою інформацією, о 17:43 на вулиці Єсеніна, буд. 9, корп. 1 після вибуху сталося падіння плиток вентильованого фасаду на рівні з 7 до 13 поверху. Найголовніше - постраждалих немає", - заявив він.

За словами губернатора, у житловому будинку вибито вікна, пошкоджено кондиціонери, посічено фасад будівлі.

"Поквартирний обхід триває. Також пошкоджень зазнали близько 15 машин. На місці працюють оперативні та аварійні служби", - заявив він.

За його словами, причини події встановлюються.

За попередньою версією, пошкодження отримано нібито внаслідок атаки БПЛА.

Фото: У РФ заявили про нібито атаку безпілотника (t.me/vvgladkov)

Вибухи та пожежі у Бєлгородській області

В останні місяці на Бєлгородщині майже щодня лунають вибухи. Влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки безпілотників.

Так,24 червня у Шебекіно Бєлгородської області почалася пожежа на промисловому підприємстві. Причиною нібито була атака дрона.

Того ж дня в Бєлгородській області чули гучні вибухи, влада регіону заявила про роботу ППО та знищення двох повітряних цілей.

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