Вибух у Бєлгороді. У РФ заявили про нібито атаку безпілотника
У російському Бєлгороді нібито сталася чергова атака безпілотника. У місті частково постраждав житловий будинок.
Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"За попередньою інформацією, о 17:43 на вулиці Єсеніна, буд. 9, корп. 1 після вибуху сталося падіння плиток вентильованого фасаду на рівні з 7 до 13 поверху. Найголовніше - постраждалих немає", - заявив він.
За словами губернатора, у житловому будинку вибито вікна, пошкоджено кондиціонери, посічено фасад будівлі.
"Поквартирний обхід триває. Також пошкоджень зазнали близько 15 машин. На місці працюють оперативні та аварійні служби", - заявив він.
За його словами, причини події встановлюються.
За попередньою версією, пошкодження отримано нібито внаслідок атаки БПЛА.
Фото: У РФ заявили про нібито атаку безпілотника (t.me/vvgladkov)
Вибухи та пожежі у Бєлгородській області
В останні місяці на Бєлгородщині майже щодня лунають вибухи. Влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки безпілотників.
Так,24 червня у Шебекіно Бєлгородської області почалася пожежа на промисловому підприємстві. Причиною нібито була атака дрона.
Того ж дня в Бєлгородській області чули гучні вибухи, влада регіону заявила про роботу ППО та знищення двох повітряних цілей.
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