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Міноборони РФ знову рапортує про "припинення спроби" атаки дронів. Цього разу під Калугою

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Калузька область, РФ, Середа 16 серпня 2023 06:39
Міноборони РФ знову рапортує про "припинення спроби" атаки дронів. Цього разу під Калугою Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Калузької області рано-вранці 16 серпня. У відомстві також розповіли про роботу протиповітряної оборони в регіоні, в ході якої нібито було знищено 3 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.

Уже за звичаєм у відомстві країни-агресора у "нальоті" БПЛА звинувачують Україну.

У заяві зазначається, що близько 5 ранку за місцевим часом було "припинено спробу" здійснити атаку трьома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Калузької області.

"Російськими засобами ППО всі БПЛА були своєчасно виявлені та знищені", - розповіли у міністерстві.

Традиційно у Міноборони РФ "руйнувань та постраждалих немає".

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, останніми тижнями у різних містах та областях РФ почастішали вибухи. Зокрема, росіяни почали частіше скаржитися на "атаки дронів".

Так, наприклад, 14 серпня у російській Бєлгородській області пролунав гучний вибух. При цьому російська влада заявляє про нібито роботу ППО. 13 серпня у Бєлгороді також повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок. А 12 серпня жителі двох населених пунктів Бєлгородської області чули вибухи та автоматні черги.

Додамо також, що 13 серпня Міноборони РФ знову розповідало про якісь безпілотники, вже у двох областях - Бєлгородській та Курській.

Крім того, в ніч на 30 липня сталася одна з найбільших атак у Москві. Невідомі безпілотники вдарили по діловому центру російської столиці - "Москва-сіті". Дрони влучили у так звану "урядову вежу", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

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