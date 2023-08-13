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У Бєлгородській області РФ було чути вибухи та автоматні черги

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Неділя 13 серпня 2023 00:34
У Бєлгородській області РФ було чути вибухи та автоматні черги
Автор: Константин Широкун

Жителі двох населених пунктів Бєлгородської області Росії чули вибухи та автоматні черги вчора пізно увечері, 12 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

У Бєлгородській області РФ було чути вибухи та автоматні черги

"Жителі Червоної Яруги та Прилісся Білгородської області повідомляють про звуки вибухів та автоматні черги поблизу населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Жодної офіційної інформації про те, що сталося, не повідомлялося.

Вибухи та пожежі у Бєлгородській області РФ

Останніми місяцями у Бєлгородській області Росії майже щодня лунають вибухи. Влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки безпілотників.

Так, 4 липня жителі Білгорода чули гучні вибухи. Також там нібито працювали системи протиповітряної оборони. Через два дні, 6 липня, над Бєлгородом та Бєлгородським районом також було чути вибухи.

Крім цього 24 червня в Шебекіно Бєлгородської області почалася пожежа на промисловому підприємстві. Причиною нібито була атака дрона.

Також 24 липня в Бєлгородській області чули гучні вибухи, влада регіону заявила про роботу ППО та знищення двох повітряних цілей.

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Бєлгородська область Російська Федерація
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