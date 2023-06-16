У російському Курську масштабна пожежа на заводі. Розповідають про атаку БПЛА

За даними курського підрозділу пожежної охорони, площа пожежі склала близько 2 тисяч квадратних метрів. Пожежі було надано підвищений ранг.

Офіційних заяв російської сторони про причини події поки немає, однак, за даними росЗМІ, це стало результатом нібито атаки безпілотника.

Зазначається, що НП сталася на території складу текстильної продукції ТОВ "Бел-поль" близько половини третьої ночі за місцевим часом.

На місці події ведуться роботи з ліквідації спалаху у складі зберігання продукції.

Інформація про можливих постраждалих внаслідок пожежі не надходила.

У мережі також з'явилися кадри з відео пожежі на території складів заводу в Курську, а також нібито момент "прильоту" трохи раніше.

Пожежі в Росії

У РФ почастішали випадки пожеж останнім часом, а відбуваються вони як у прикордонних, так і дуже віддалених регіонах.

Так, наприклад, 14 червня стало відомо про пожежу у російській Казані у багатоповерхівці. Того ж дня горіла Новочеркаська теплоелектростанція під Ростовом. За день до цього сталася пожежа біля метро в Санкт-Петербурзі.

Трохи раніше у Краснодарі сталася пожежа на нафтобазі у районі Яблонівського мосту. Зазначимо, що в російському Краснодарському краї також нещодавно спалахнула нафтобаза - у ніч проти 3 травня у селищі Хвиля, яке знаходиться неподалік Кримського мосту. Після цього вночі 31 травня в регіоні сталася пожежа на території Афіпського нафтопереробного заводу нібито через атаку невідомого дрона.

Нагадаємо, що 11 червня в російському Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на заводі "Ростсельмаш".

А перед цим росіяни повідомляли про пожежу на аеродромі у Ленінградській області. Тоді росЗМІ стверджували, що спалахнули покришки.