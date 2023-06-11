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У Ростові спалахнула масштабна пожежа на машинобудівному заводі

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Ростов Ростов-на-Дону, Неділя 11 червня 2023 13:06
У Ростові спалахнула масштабна пожежа на машинобудівному заводі Фото: у Ростові спалахнула масштабна пожежа на заводі (t.me/news161ru)
Автор: Наталія Юрченко

У російському Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа у неділю, 11 червня. За попередніми даними, горить завод "Ростсельмаш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За повідомленнями місцевих жителів, чорний дим від пожежі видніється у всьому місті. МНС Росії заявила, що пожежу локалізували на площі 80 квадратних метрів.

Попередньо, причиною пожежі стало загоряння покришок.

Фото: у Ростові спалахнула масштабна пожежа на заводі (t.me/news161ru)

Додамо, що "Ростсельмаш" - це один з найбільших заводів у Росії з виробництва сільськогосподарської техніки.

Пожежі на території РФ

Варто зазначити, що останнім часом у Росії почастішали пожежі. Вони спалахують як у прикордонних, так і дуже віддалених регіонах РФ. Зокрема, в ніч на 3 травня у Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза. Пожежа сталася у селищі Волна, яке знаходиться неподалік Кримського мосту.

Також росіяни повідомляли про пожежу на аеродромі у Ленінградській області. Тоді російські ЗМІ стверджували, що загорілися покришки.

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