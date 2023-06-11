У Ростові спалахнула масштабна пожежа на машинобудівному заводі
У російському Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа у неділю, 11 червня. За попередніми даними, горить завод "Ростсельмаш".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За повідомленнями місцевих жителів, чорний дим від пожежі видніється у всьому місті. МНС Росії заявила, що пожежу локалізували на площі 80 квадратних метрів.
Попередньо, причиною пожежі стало загоряння покришок.
Фото: у Ростові спалахнула масштабна пожежа на заводі (t.me/news161ru)
Додамо, що "Ростсельмаш" - це один з найбільших заводів у Росії з виробництва сільськогосподарської техніки.
Пожежі на території РФ
Варто зазначити, що останнім часом у Росії почастішали пожежі. Вони спалахують як у прикордонних, так і дуже віддалених регіонах РФ. Зокрема, в ніч на 3 травня у Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза. Пожежа сталася у селищі Волна, яке знаходиться неподалік Кримського мосту.
Також росіяни повідомляли про пожежу на аеродромі у Ленінградській області. Тоді російські ЗМІ стверджували, що загорілися покришки.
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