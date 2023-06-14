Під Ростовом РФ горить Новочеркаська теплоелектростанція

У російському Новочеркаську (Ростовська область) сталася пожежа на місцевій теплоелектростанції у середу, 14 червня. Епіцентром пожежі стала покрівля одного з енергоблоків, постраждали троє робітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пишуть пропагандисти, спалахнув дах на шостому блоці ДРЕС. До гасіння пожежі залучено 46 осіб та 15 одиниць техніки.

За даними Telegram-каналу Mash, вогонь уже встиг перекинутися на покрівлю п'ятого енергоблоку. Очевидці кажуть, перед пожежею чули бавовну. Крім того, під час НП постраждали троє робітників.

"У них опіки різного ступеня. Наразі всіх оглядають медики, які приїхали на місце", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що попередньою причиною пожежі є нібито порушення технологічного процесу у шостому блоці.

НП та диверсії в Росії

Останнім часом у РФ, особливо це стосується прикордонних областей – Ростовської, Бєлгородської, Курської, Брянської, відбуваються диверсії – трапляються пожежі, атаки безпілотників та підриви залізниць. Кількість подібних НП різко збільшилася у травні. При цьому, якщо до цього подібні інциденти торкалися виключно прикордоння, то 3 травня безпілотники атакували Кремль, а 30 травня дрони масовано атакували Москву.