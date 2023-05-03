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"Спалахнули покришки". Під Петербургом сталася пожежа на аеродромі

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Санкт-Петербург, Середа 03 травня 2023 09:44
"Спалахнули покришки". Під Петербургом сталася пожежа на аеродромі Фото: у Ленінградській області РФ спалахнула пожежа на аеродромі (t.me/mchs_official)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії зранку 3 травня сталася ще одна пожежа. Цього разу вогонь спалахнув на аеродромі у Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Пожежа спалахнула на аеродромі "Гостилиці", який розташований за 60 кілометрів від Санкт-Петербурга.

РосЗМІ стверджують, що загорілися покришки. Наразі пожежу вже нібито ліквідували. За даними екстрених служб Росії, ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що аеродром "Гостилиці" - загального призначення. Це найбільший подібний аеродром в Північно-західному федеральному окрузі Росії.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня у Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза. Пожежа сталася у селищі Волна, яке знаходиться неподалік Кримського мосту.

Також російські ЗМІ заявили про "атаку дронів" на військовий аеродром у Брянській області. Росіяни традиційно звинуватили Україну.

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