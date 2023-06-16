В российском Курске масштабный пожар на заводе. Рассказывают об атаке БПЛА

По данным курского подразделения пожарной охраны, площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг.

Официальных заявлений российской стороны о причинах происшествия пока нет, однако, по данным росСМИ, это стало результатом якобы атаки беспилотника.

Отмечается, что ЧП произошло на территории склада текстильной продукции ООО "Бел-поль" около половины третьего ночи по местному времени.

На месте происшествия ведутся работы по ликвидации возгорания в складе хранения продукции.

Информация о возможных пострадавших в результате пожара не поступала.

В сети также появились кадры с видео пожара на территории складов завода в Курске, а также якобы момент "прилета" по нему чуть ранее.

Пожары в России

В РФ участились случаи пожаров в последнее время, а происходят они как в приграничных, так и в очень отдаленных регионах.

Так, например, 14 июня стало известно о пожаре в российской Казани в многоэтажке. В тот же день горела Новочеркасская теплоэлектростанция под Ростовом. За день до этого произошел пожар в районе метро в Санкт-Петербурге.

Чуть ранее в Краснодаре произошел пожар на нефтебазе в районе Яблоновского моста. Отметим, что в российском Краснодарском крае также недавно вспыхнула нефтебаза - в ночь на 3 мая в поселке Волна, который находится недалеко от Крымского моста. После этого, ночью 31 мая в регионе произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода якобы из-за атаки неизвестного дрона.

Напомним, что 11 июня в российском Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на заводе "Ростсельмаш".

А перед этим россияне сообщали о пожаре на аэродроме в Ленинградской области. Тогда росСМИ утверждали, что загорелись покрышки.