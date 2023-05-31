У РФ заявили про пожежу на НПЗ на Кубані через атаку дрона
У російському Краснодарському краї сталася пожежа на території Афіпського нафтопереробного заводу (НПЗ) через атаку невідомого дрона вночі 31 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місцевого губернатора Веніаміна Кондратьєва в Telegram.
За словами чиновника в Сєвєрському районі сталася пожежа на території Афіпського НП, де спалахнула одна з установок з перегонки мазуту.
"Попередня причина - приліт БПЛА", - написав він.
Тим часом у соціальних мережах з'явилося відео, яке демонструє, як стверджується, момент атаки дрона на НПЗ.
Відео: на Афіпському НПЗ сталася пожежа через дрон вночі 31 травня
На місці події працювали оперативні служби, площа займання складала близько 100 квадратних метрів. В результаті НП постраждалих немає, каже влада регіону.
Пізніше губернатор проінформував, що пожежу на Афіпському НПЗ було повністю ліквідовано.
Вибухи у Бєлгородській області вночі
Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляє "про обстріл" Шебекіно, внаслідок чого є пошкодження та постраждалий.
"За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт. Вся додаткова інформація пізніше", - написав він у своєму Telegram.
У місцевих пабліках публікують кадри про наслідки вибухів у Шебекіно.
Відео: у російському Шебекіно заявили про нічний обстріл
РосЗМІ в атаці на Шебекіно традиційно звинувачують Україну, заявляючи про "обстріл ЗСУ" нібито з РСЗВ "Град".
Ситуація в Шебекіно та Бєлгородській області
Нагадаємо, що російське місто Шебекіно знаходить приблизно за 10 км від кордону з Україною. Після звільнення Харківської області від російських окупантів у Бєлгородській області почали звинувачувати Україну в обстрілах та атаках дронів.
Так, наприклад, перед тим 29 травня у Шебекіно пролунали вибухи, а потім ввімкнули сирену. Місцеві пабліки заявляють, що місто та деякі села округу потрапили під обстріл.
А кілька днів тому губернатор Гладков жалівся, що й сам потрапив під обстріл в Шебекіно.
Нагадаємо, раніше росіяни заявили про "атаку дронів" у Бєлгородській області. У мережі стверджували, що були пошкоджені два автомобілі МВС та одна машина Росгвардії.
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