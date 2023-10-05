У російському Красноярському краї знову сталася масштабна пожежа: палало підприємство

У російському Красноярському краї сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва палет та виробничої будівлі, і площа займання становила понад дві тисячі квадратних метрів. Пожежникам вдалося локалізувати відкрите горіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МНС Росії.

Пожежники боролися з вогнем на підприємстві ще з учорашнього вечора. Так, ще 4 жовтня російські МНСники заявляли, що не допустили поширення пожежі на сусідні будівлі, і згодом розповіли про локалізацію.

Внаслідок масштабного вогняного НП у Красноярському краї в Омелянівському районі, за даними екстрених служб, ніхто не постраждав.

За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, у Красноярську на території підприємства на відкритій території спалахнули палети на площі 2 тис. кв. м та виробнича будівля на площі 200 кв. м.

Поряд з палетами, що горять, знаходиться сервіс вантажних машин, додали представники оперативних служб російським ЗМІ.

У Красноярському краї РФ сталася сильна пожежа (фото: t.me/mchs_official)

Пожежі у Красноярську

Варто зазначити, що вчора, 4 жовтня, в російському місті Красноярську на території алюмінієвого заводу вранці сталася масштабна пожежа . Місцеві жителі розповідали, що спочатку було чути вибух.

При цьому у МНС Росії стверджували тоді, що на території заводу спалахнув трансформатор. Площа пожежі складає 50 кв.

Вибухи та пожежі на території РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників.

Так, сьогодні вночі у російських Брянську та Бєлгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

Вчора вранці у російському місті Шебекіно в Бєлгородській області сьогодні вранці повідомили про "прильоти" по одному з підприємств.

А у понеділок ввечері, 2 жовтня, в російському місті Ростов-на-Дону сталася масштабна пожежа у складському приміщенні.