У російському Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на складі (відео)

У понеділок ввечері, 2 жовтня, в російському місті Ростов-на-Дону сталася масштабна пожежа у складському приміщенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram підпільного руху Скрепачь.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, нібито спалахнули піддони на відкритому майданчику складських приміщень на площі 500 кв. км. Вогонь приборкували понад півсотні рятувальників.

Проте, місцеві партизани стверджують, що горіли там не піддони, а військова форма. І було знищено доволі значний її запас.

У підпіллі повідомили, що інцидент стався на Шосейній вулиці, неподалік торгово-розважального центру "Мегамаг".

"Ростов-на-Дону. Усе буде горіти, що приготували для війни. У промзоні на лівому березі біля "Мегамага" на Шосейній знищено запас форми. О 20:40, вул. Шосейна, 300 кв. очищено. Далі буде!", - йдеться в повідомленні.

"Бавовна" в Росії

У Росії в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні "нальоти дронів".

Зокрема, у російському місті Шебекіно в Бєлгородській області сьогодні вранці повідомили про "прильоти" по одному з підприємств.

Вночі 30 вересня в селищі Погар Брянської області чули звук вибуху. Після цього на місцевій підстанції почалась масштабна пожежа, а цілий населений пункт залишився без світла.

А вночі 28 вересня в Курській області в РФ заявляли про "масовану атаку дронів". Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО нібито збила щонайменше 10 безпілотників.

При цьому в Росії також розповіли, що один із БПЛА "скинув два вибухові пристрої на підстанцію та один із трансформаторів спалахнув". В результаті без світла залишилося п'ять населених пунктів та лікарня.