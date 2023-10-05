ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Красноярском крае снова произошел масштабный пожар: горело предприятие

Красноярский край, РФ, Четверг 05 октября 2023 09:03
UA EN RU
В российском Красноярском крае снова произошел масштабный пожар: горело предприятие Фото: в Красноярском крае РФ произошел сильный пожар на предприятии (t.me/mchs_official)
Автор: Владимир Костырин

В российском Красноярском крае произошел масштабный пожар на предприятии по производству паллет и производственном здании, и площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. Пожарным удалось локализовать открытое горение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МЧС России.

Пожарные боролись с огнем на предприятии еще со вчерашнего вечера. Так, еще 4 октября российские МЧСники заявляли, что не допустили распространения пожара на соседние здания, и позже рассказали о локализации.

В результате масштабного огненного ЧП в Красноярском крае в Емельяновском районе, по данным экстренных служб, никто не пострадал.

По данным российских пропагандистского агентства ТАСС, в Красноярске на территории предприятия на открытой территории загорелись паллеты на площади 2 тыс. кв. м и производственное здание на площади 200 кв. м.

Рядом с горящими паллетами находится сервис грузовых машин, добавили представители оперативных служб российским СМИ.

В Красноярском крае РФ произошел сильный пожар (фото: t.me/mchs_official)

Пожары в Красноярске

Стоит отметить, что вчера, 4 октября, в российском городе Красноярск на территории алюминиевого завода утром произошел масштабный пожар. Местные жители рассказывали, что сначала был слышен взрыв.

При этом в МЧС России утверждали тогда, что на территории завода вспыхнул трансформатор. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Взрывы и пожары на территории РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников.

Так, сегодня ночью в российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО.

Вчера утром в российском городе Шебекино в Белгородской области сегодня утром сообщили о "прилетах" по одному из предприятий.

А в понедельник вечером, 2 октября, в российском городе Ростов-на-Дону произошел масштабный пожар в складском помещении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар
NEWS
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины