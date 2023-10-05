В российском Красноярском крае снова произошел масштабный пожар: горело предприятие

В российском Красноярском крае произошел масштабный пожар на предприятии по производству паллет и производственном здании, и площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. Пожарным удалось локализовать открытое горение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МЧС России.

Пожарные боролись с огнем на предприятии еще со вчерашнего вечера. Так, еще 4 октября российские МЧСники заявляли, что не допустили распространения пожара на соседние здания, и позже рассказали о локализации.

В результате масштабного огненного ЧП в Красноярском крае в Емельяновском районе, по данным экстренных служб, никто не пострадал.

По данным российских пропагандистского агентства ТАСС, в Красноярске на территории предприятия на открытой территории загорелись паллеты на площади 2 тыс. кв. м и производственное здание на площади 200 кв. м.

Рядом с горящими паллетами находится сервис грузовых машин, добавили представители оперативных служб российским СМИ.

В Красноярском крае РФ произошел сильный пожар (фото: t.me/mchs_official)

Пожары в Красноярске

Стоит отметить, что вчера, 4 октября, в российском городе Красноярск на территории алюминиевого завода утром произошел масштабный пожар. Местные жители рассказывали, что сначала был слышен взрыв.

При этом в МЧС России утверждали тогда, что на территории завода вспыхнул трансформатор. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Взрывы и пожары на территории РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников.

Так, сегодня ночью в российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО.

Вчера утром в российском городе Шебекино в Белгородской области сегодня утром сообщили о "прилетах" по одному из предприятий.

А в понедельник вечером, 2 октября, в российском городе Ростов-на-Дону произошел масштабный пожар в складском помещении.