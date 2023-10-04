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У російських Бєлгороді та Брянську пролунали вибухи, повідомляють про атаку дронів

Середа 04 жовтня 2023 01:59
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У російських Бєлгороді та Брянську пролунали вибухи, повідомляють про атаку дронів Фото: у російських Білгороді та Брянську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російських Брянську та Бєлгороді було чути вибухи сьогодні вночі, 4 жовтня. Влада заявила про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

За словами очевидців, в обох містах вибухи пов'язані з атакою дронів, їх тип та кількість невідомі.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом працює наша система ППО — збиті повітряні цілі. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

Вибухи на території Росії

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують із атаками невідомих ударних безпілотників.

Так, 30 вересня у селищі Погар Брянської області РФ лунали вибухи, у населеному пункті частково зникло електропостачання.

Крім того, 24 вересня, ввечері Міністерство оборони РФ заявляло про роботу систем протиповітряної оборони у Брянській області.

Також тиждень тому жителі Брянської області чули гучні вибухи через нібито атаку безпілотників.

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