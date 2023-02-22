У російському Красноярську сильна пожежа: горить склад із технікою
У російському Красноярську сьогодні вранці, 22 лютого, почалася сильна пожежа. За попередніми даними, горить склад із побутовою технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибір.Реалії.
Очевидці повідомляють, що стовп чорного диму від пожежі видно на сотні метрів від місця події. Станом на 7:00 пожежникам не вдалося локалізувати спалах. Квартал навколо палаючого складу оточений силовиками.
Також повідомляється, що вогонь вирує на площі 2,5 тисяч квадратних метрів. Пожежники евакуювали десятеро людей. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Раніше ми писали, що в одному з готелів у центрі Москви спалахнула пожежа . Наразі горить готель одного з найбільших виробників кабелів.
Нагадаємо, 12 лютого в Москві почалася пожежа в одному з хмарочосів бізнес-центру "Москва-Сіті". Пізніше пожежа сталася біля московського дослідницького інституту. Очевидці повідомляли про звуки вибухів.
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