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У Москві біля дослідницького інституту сталася пожежа, чути вибухи

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Москва, Вівторок 14 лютого 2023 00:27
У Москві біля дослідницького інституту сталася пожежа, чути вибухи Фото: у Москві спалахнула пожежа біля НДІ (t.me/infomoscow24)
Автор: Артур Родивилов

У Москві в районі НДІ точних приладів, що на вулиці Декабристів, сталася велика пожежа. Площа загоряння досягла 1500 кв. м.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Москва 24 і "ТАСС".

Повідомляється, що наразі пожежа розростається, чути вибухи. На місце прибули екстрені служби.

Своєю чергою, "ТАСС" стверджує, що пожежа сталася на території автосервісу.

"Усередині автосервісу вибухають каністри з паливом, стався частковий обвал покрівлі. Також усередині будівлі зберігаються покришки", - сказав співрозмовник агентства.

На другому поверсі будівлі вогнем заблоковано двох людей, пожежники пробиваються до них, додав він.

У НДІ точних приладів, де займаються розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для виробів морського та авіаційного ракетного озброєння.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Москвою почалася сильна пожежа на складі із пластиком.

Також ми писали, що в російському Ростові-на-Дону спалахнула виправна колонія.

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