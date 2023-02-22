В российском Красноярске сильный пожар: горит склад с техникой

В российском Красноярске сегодня утром, 22 февраля, начался сильный пожар. По предварительным данным, горит склад с бытовой техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибирь.Реалии .

Очевидцы сообщают, что столб черного дыма от пожара виден на сотни метров от места происшествия. По состоянию на 7:00 пожарным не удалось локализовать возгорание. Квартал вокруг горящего склада оцеплен силовиками.

Также сообщается, что огонь бушует на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Пожарные эвакуировали десять человек. По предварительной информации, пострадавших нет.