ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Красноярске сильный пожар: горит склад с техникой

Новина українською →
Среда 22 февраля 2023 07:57
В российском Красноярске сильный пожар: горит склад с техникой Фото: в российском Красноярске возник сильный пожар (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Красноярске сегодня утром, 22 февраля, начался сильный пожар. По предварительным данным, горит склад с бытовой техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибирь.Реалии.

Очевидцы сообщают, что столб черного дыма от пожара виден на сотни метров от места происшествия. По состоянию на 7:00 пожарным не удалось локализовать возгорание. Квартал вокруг горящего склада оцеплен силовиками.

Также сообщается, что огонь бушует на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Пожарные эвакуировали десять человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

В российском Красноярске сильный пожар: горит склад с техникой

Ранее мы писали, что в одной из гостиниц в центре Москвы вспыхнул пожар. В настоящее время горит гостиница одного из крупнейших производителей кабелей.

Напомним, 12 февраля в Москве начался пожар в одном из небоскребов бизнес-центра "Москва-Сити". Позже пожар произошел возле московского исследовательского института. Очевидцы сообщали о звуках взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар
NEWS
Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина
Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины