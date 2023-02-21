В центрі Москви горить готель одного з найбільших виробників кабелів

Сьогодні, 21 лютого, надвечір в одному з готелів в центрі Москви спалахнула пожежа. Наразі горить готель одного з найбільших виробників кабелів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Горить п'ятий поверх 16-ти поверхової будівлі на вулиці Міжнародній у центрі Москви", - сказали в екстрених службах.

У прес-службі столичного управління МНС повідомили, що вогонь охопив п'ятий поверх готелю "МКМ" у центрі Москви.

"МКМ", або ж ДК "Москабельмет" - російська компанія з виробництва кабельної продукції. Є однією з лідерів із виробництва кабельно-провідникової продукції Росії.

Наразі співробітниками пожежної служби врятовано 50 осіб, 7 із них діти. Натомість медичні служби повідомили, що під час пожежі постраждали 6 людей, серед них двоє дітей.

Оновлено о 21:50:

За попередніми даними російських екстренних служб, причиною пожежі у будівлі з готелем є підпал.