В центрі Москви горить готель одного з найбільших виробників кабелів
Сьогодні, 21 лютого, надвечір в одному з готелів в центрі Москви спалахнула пожежа. Наразі горить готель одного з найбільших виробників кабелів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
"Горить п'ятий поверх 16-ти поверхової будівлі на вулиці Міжнародній у центрі Москви", - сказали в екстрених службах.
У прес-службі столичного управління МНС повідомили, що вогонь охопив п'ятий поверх готелю "МКМ" у центрі Москви.
"МКМ", або ж ДК "Москабельмет" - російська компанія з виробництва кабельної продукції. Є однією з лідерів із виробництва кабельно-провідникової продукції Росії.
Наразі співробітниками пожежної служби врятовано 50 осіб, 7 із них діти. Натомість медичні служби повідомили, що під час пожежі постраждали 6 людей, серед них двоє дітей.
Оновлено о 21:50:
За попередніми даними російських екстренних служб, причиною пожежі у будівлі з готелем є підпал.
Нагадаємо, 12 лютого у Москві почалася пожежа в одному з хмарочосів бізнес-центру "Москва-Сіті".
Пізніше пожежа сталася біля московського дослідницького інституту. Очевидці повідомляли про звуки вибухів.
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