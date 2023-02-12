У Москві загорівся один з хмарочосів, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Москві спалахнув один з хмарочосів (flickr by Oleg Nabrovenkov)

У Москві сьогодні, 12 лютого, почалася пожежа в одному з хмарочосів бізнес-центру "Москва-Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.