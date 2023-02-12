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У Москві загорівся один з хмарочосів, - ЗМІ

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Москва, Неділя 12 лютого 2023 17:52
У Москві загорівся один з хмарочосів, - ЗМІ Ілюстративне фото: у Москві спалахнув один з хмарочосів (flickr by Oleg Nabrovenkov)
Автор: Іван Носальський

У Москві сьогодні, 12 лютого, почалася пожежа в одному з хмарочосів бізнес-центру "Москва-Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Пропагандистське видання зазначає, що, за інформацією екстрених служб, пожежа почалася в одній із будівель російського бізнес-центру на четвертому поверсі.

Її причиною нібито є горіння будівельних матеріалів. ТАСС додає, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Москвою почалася сильна пожежа на складі із пластиком.

Також ми писали, що в російському Ростові-на-Дону спалахнула виправна колонія.

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